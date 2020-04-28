Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»

Экономика Латвии в високосном 2020 году столкнулась сразу с несколькими серьезными проблемами – аномально теплой зимой в Европе, пандемией коронавируса COVID-19, декарбонизацией, которую Евросоюз жестко продвигает с 2019 года, и новыми грузовыми мощностями российских портов в Балтийском море.

Об этом пишет издание Baltnews, приводя мнение эксперта и публициста Бориса Марцинкевича.

В частности, Марцинкевич пишет, что кризис на мировых нефтяных рынках оказывает заметное влияние и на другие отрасли энергетики. Вторым ресурсом после нефти по вкладу в генерацию энергии в мире является уголь, а третьим – природный газ, и только потом уже идут атомная энергетика и генерация электроэнергии на ветряных и солнечных станциях.

Строительство новых электростанций, работающих на угле, в странах Африки и Азии, делают незыблемыми позиции этого ресурса, однако ситуация в Европе и в США складывается совсем другим образом. Настойчивые призывы к декарбонизации, раздающиеся со стороны экологически озабоченной общественности, заставляют политиков разных стран прислушиваться к ним. Это ведет к тому, что экспорт угля из США – страны, которая располагает его самыми большими разведанными запасами – в 2019 году обрушился сразу на 20%. Также и в Евросоюзе жесткое давление на тему декарбонизации в 2019 году привело к тому, что угольная генерация электроэнергии снизилась сразу на 27%, а газовая генерация в то же время выросла на 12%

Этот, казалось-бы, хороший результат, который не может не радовать экологов, однако в некоторых странах он неожиданно ударил по экономике.

Например, декарбонизация напрямую отразилась на ситуации с грузооборотом в портах Латвии, где в общее количество переваленных грузов в 2019 году сократилось на 3,119 миллиона тонн (на 5,7%) по сравнению с 2018 годом. Обычно причиной снижения грузооборота латышских портов называют ускоряющийся темп ввода в строй грузовых мощностей новых российских портов на Балтике – Высоцка, Приморска, Усть-Луги, и в данном случае, это тоже имеет место, но есть и другие факторы. В 2018 году через морские угольные терминалы в портах Риги, Вентспилсе и Лиепае было перевалено 20,125 миллиона тонн угля, а в 2019 – на 19,1 миллиона тонн меньше, а именно 16,898 миллиона тонн угля. То есть именно сокращение объема перевалки угля, вызванное снижением спроса на уголь из-за отказа от угольной генерации, отразилось на общем объеме снижения грузооборота латышских морских портов.

«И вот теперь остается задать «детский вопрос» – радуются ли продолжающейся декарбонизации европейской энергетики в европейской столице Риге? «Минус» три миллиона тонн грузов в портах – это ровно такой же «минус» для Латвийской железной дороги, «минус» в графе «прибыль» компаний, обслуживавших ранее эти выпавшие объемы, «минус» в государственном бюджете Латвии, в который не пришли налоги», — подчеркивает Марцинкевич.

В 2020 году, по его словам, эта тенденция не изменится. По итогам теплой зимы подземные газовые хранилища в Европе остались практически под завязку заполнены голубым топливом, в результате чего спотовая цена на природный газ к настоящему моменту упала до 90 долларов за тысячу кубов.

Уголь мог бы конкурировать с таким дешевым газом лишь при снижении стоимости, но добывающим компаниям не выгодно поставлять в Европу уголь, если рыночная цена на него не окупает стоимости добычи и транспортировки.

В первом квартале 2020 года объем перевалки угля в порту Риги сократился в 2,8 раза по сравнению с первым кварталом 2018 года – всего за три месяца текущего года порты обработали, а железные дороги перевезли лишь один миллион тонн угля.

«Декарбонизация энергетики набирает ход, как и падение объемов работы и прибыли на железной дороге и в портах Латвии. А пандемия COVID-19 сводит на нет и надежды на перевалку угля коксующегося, который используется в металлургической промышленности», — сообщает эксперт.

В заключение Марцинкевич добавил, что декарбонизация, вместе с общим спадом экономики и растущим уровнем безработицы, ведет и к спаду производства автомобилей, железнодорожных вагонов, кораблей и самолетов, так как снижаются объемы продаж, а производить свою продукцию на склад никому не выгодно.