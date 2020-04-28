Путин: пик распространения коронавируса в России еще не пройден

Комплекс мер по защите россиян от COVID-19 позволил затормозить распространение инфекции, однако ее пик в стране все еще не пройден. Президент Владимир Путин призвал не расслабляться из-за новостей о стабилизации обстановки.

Общими усилиями российской системе здравоохранения удалось стабилизировать ситуацию вокруг пандемии коронавирусной инфекции, однако обстановка все еще остается очень сложной. Новости о нормализации обстановки не должны успокаивать, отметил президент России Владимир Путин в рамках обращения к главам регионов и ведомств.

Пик заболеваемости COVID-19 в стране все еще не пройден, поэтому необходимо продолжать работу по борьбе с коронавирусом. Ограничительные меры и введенный ранее режим самоизоляции будет поэтапно сниматься с 12 мая и в соответствии с обстановкой в каждом регионе страны.