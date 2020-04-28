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20:02   28 Апреля 2020
Россия

Новое обращение. Главное с совещания Путина 28 апреля

Новое обращение. Главное с совещания Путина 28 апреля

Президент РФ Владимир Путин, начиная совещание по вопросам противодействия коронавирусу, продлил режим нерабочих дней в стране до 11 мая включительно.

Еще в конце 2019 года Минтруд РФ объявил праздничными 1,2,3,4,5 и 9,10,11 мая. То есть рабочая неделя состояла всего из трех дней: 6,7 и 8 мая. Теперь и они объявлены выходными с сохранением зарплаты. Распоряжение не коснется глав регионов. Они будут работать в режиме повышенной мобилизации. А правительство РФ к 5 мая должно подготовить план по поэтапному выходу из режима ограничений. 

«Каждому из нас так и хочется выдохнуть и сказать "все наконец закончилось, все позади". Тем более, что за окнами весна. Многие планировали провести праздники на дачных участках, но очень прошу вас проявить предельную ответственность и осторожность. Воздержаться от похода в гости, от необязательных поездок. Нам всем нельзя допустить срыва в борьбе с коронавирусом. Предстоящие майские дни здесь решающие», — сказал Владимир Путин, обращаясь уже к россиянам. 

Пик эпидемии, по данным президента, все еще впереди.

Труд в мае отдохнет. Главное из обращения Путина

Про День Победы 

Режим изоляции не отменил праздничный салют 9 мая — залпы прогремят почти во всех городах. В Москве и в Петербурге состоится воздушный парад ВВС.

«Несмотря ни на что, 9 Мая навсегда в наших сердцах, мы его отпразднуем, это священный праздник», — сказал Путин и заверил, что в этом году состоятся все мероприятия, которые были запланированы к юбилею Победы: и парад на Красной площади, и «Бессмертный полк».

Труд в мае отдохнет. Главное из обращения Путина

Про выход из изоляции 

Если россияне ответственно отнесутся к самоизоляции, с 12 мая будут постепенно отменять ограничительные меры. В первую очередь должны заработать промышленные предприятия, сферы услуг и торговли. 

«Надо настроиться на то, что впереди сложный процесс, и он не такой быстрый, как нам бы этого хотелось. Но нельзя забегать вперед, рискуя откатиться назад», — предостерег президент. 

Кабмин разработает новый пакет мер поддержки бизнеса и граждан. И более масштабный проект — национальный план по нормализации деловой жизни в стране.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #путин #коронавирус

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