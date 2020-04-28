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18:01   28 Апреля 2020
Общество

Президент РФ объявил нерабочими дни с 6 по 8 мая с сохранением зарплаты

Президент РФ объявил нерабочими дни с 6 по 8 мая с сохранением зарплаты

Дни с 6 по 8 мая находятся между праздничными датами, и в обычной ситуации многие берут отгул в этот период, заявил российский лидер Владимир Путин.

Сегодня президент выступает с обращением по поводу ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране. Впереди граждан страны ждет череда майских праздников. Традиционно на начало этого месяца приходится много выходных, отметил глава государства.

В связи с этим правительство приняло решение продлить режим нерабочих дней с сохранением заработной платы до 11 мая включительно. Владимир Путин добавил, что обычно россияне и так берут выходные за свой счет 6, 7 и 8 мая.

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Автор: Василий Пименов
#путин #обращение

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