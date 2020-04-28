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17:53   28 Апреля 2020
Политика

Путин заявил, что РФ с 12 мая начнется поэтапный выход из режима самоизоляции

Путин заявил, что РФ с 12 мая начнется поэтапный выход из режима самоизоляции

Российская Федерация начнет поэтапно выходить из режима самоизоляции с 12 мая. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с губернаторами регионов.

По словам главы государства, страна начнет поэтапно выходить из режима ограничений с 12 мая. Он отметил, что угроза во всех регионах сразу же не исчезнет, по этой причине нельзя отменять ограничения "под копирку".

Президент России также заявил, что количество исследований на COVID-19 выросло за последнее время в 60 раз. Он напомнил, что с начала 2020 года в стране выпускалось 60-70 аппаратов ИВЛ, в апреле — более 800. В мае цифра дойдет до 2,5 тысячи. 

По последним данным, в РФ заболели коронавирусом более 93 тысяч человек. Россия обогнала Китай и Иран, заняв 8 место по количеству пациентов с COVID-19. Почти половина зараженных приходится на Москву. 

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Автор: Яна Либерман
#россия #путин #коронавирус

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