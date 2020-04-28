Владимир Путин отметил необходимость действовать на опережение во время коронавируса

Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по борьбе с коронавирусом рассказал о мерах, принимаемых в стране во время пандемии COVID-19. Также он отметил, что регионы должны быть готовы к решительным действиям.

Российский лидер рассказал, что за время распространения пандемии коронавируса министерству здравоохранения удалось увеличить количество оборудования и защитных костюмов для врачей и больниц.

"Нам удалось нарастить запас прочности системы здравоохранения", — прокомментировал Путин.

Он отметил необходимость 100%-й готовности к борьбе за жизнь каждого заболевшего. Больницы должны принимать не только тех пациентов, у которых обнаружили штамм коронавируса, но и тех, кто поступил в больницу вследствие несчастных случаев или из-за хронических заболеваний.