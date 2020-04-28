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17:51   28 Апреля 2020
Общество

Владимир Путин отметил необходимость действовать на опережение во время коронавируса

Владимир Путин отметил необходимость действовать на опережение во время коронавируса

Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по борьбе с коронавирусом рассказал о мерах, принимаемых в стране во время пандемии COVID-19. Также он отметил, что регионы должны быть готовы к решительным действиям.

Российский лидер рассказал, что за время распространения пандемии коронавируса министерству здравоохранения удалось увеличить количество оборудования и защитных костюмов для врачей и больниц.

"Нам удалось нарастить запас прочности системы здравоохранения", — прокомментировал Путин.

Он отметил необходимость 100%-й готовности к борьбе за жизнь каждого заболевшего. Больницы должны принимать не только тех пациентов, у которых обнаружили штамм коронавируса, но и тех, кто поступил в больницу вследствие несчастных случаев или из-за хронических заболеваний.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #коронавирус #COVID-19

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