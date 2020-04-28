Путин предложил объявить 28 апреля Днем работников скорой помощи

День работника скорой помощи будет установлен на 28 апреля, заявил президент России Владимир Путин.

Путин поздравил медработников с праздником и выразил им свою благодарность. Российский лидер подчеркнул, что в период распространения коронавируса вся система здравоохранения должна функционировать слаженно и эффективно. Если имеются сбои, то необходимо оперативно решать проблему, утверждает президент.

По словам Путина, Россия должна быть готова к любому сценарию развития ситуации по COVID-19.

Во вторник, 28 апреля, президент России Владимир Путин проводит совещание с главами регионов РФ и кабинетом министров по ситуации с коронавирусом.