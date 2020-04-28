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17:51   28 Апреля 2020
Общество

Путин предложил объявить 28 апреля Днем работников скорой помощи

Путин предложил объявить 28 апреля Днем работников скорой помощи

День работника скорой помощи будет установлен на 28 апреля, заявил президент России Владимир Путин.

Путин поздравил медработников с праздником и выразил им свою благодарность. Российский лидер подчеркнул, что в период распространения коронавируса вся система здравоохранения должна функционировать слаженно и эффективно. Если имеются сбои, то необходимо оперативно решать проблему, утверждает президент.

По словам Путина, Россия должна быть готова к любому сценарию развития ситуации по COVID-19.

Во вторник, 28 апреля, президент России Владимир Путин проводит совещание с главами регионов РФ и кабинетом министров по ситуации с коронавирусом.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #коронавирус

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