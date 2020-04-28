Блогер Макаренко: либеральные СМИ вроде "Новой газеты" просто не могут работать без фейков

Сетовать на притеснение со стороны правительства — лицемерие в духе "Новой газеты", которая использует отсутствие цензуры для того, чтобы устраивать беспредел в угоду покровителям, считает общественник и блогер Эрнест Макаренко.

"Новая" обратилась к читателям, представив своих сотрудников "борцами за правду". Редакция намекнула, что закон против фейковой информации в РФ приняли лишь для того, чтобы помешать выходу материалов издания. Это СМИ существует на деньги беглого олигарха Михаила Ходорковского. Он основал и подпитывает средствами целую сеть медиа, которые пытаются расшатать обстановку в России, пишет Nation News.

Во время пандемии самым важным должно быть здоровье людей, но "Новая" использует ситуацию, чтобы прикинуться "жертвой цензуры". Странно, что СМИ, позиционирующее себя честным, так встревожилось из-за закона о фейках. "Новая газета" просто не может работать без публикации слухов и вбросов, считает Макаренко. Необходимо учредить госорган, который будет регулировать политику в инфопространстве. Только так можно остановить распространение недостоверных данных, уверен блогер.

"Уж кому жаловаться, точно не "Новой газете", которая постоянно распространяет эту всю ложь. Пиши честно и правду и проверяй факты, или их на факультете журналистики по-другому учили? Скорее всего, их учат их кураторы, а на факультете журналистики их наверняка учили нормальной журналистике. И это все большое лукавство стороны авторов этого обращения", — заявил общественник.

"Новая" помогает определить лауреата премии Немцова в этом году и настаивает на честности своей системы. Вот только Федеральное агентство новостей обнаружило в ней уязвимость. Выходит, что любое заинтересованное лицо может "назначить" победителя, накрутив голоса, которому достанутся 10 тыс. евро. Система тайно собирает персональные данные всех, кто решил поучаствовать в выборе номинанта.

Издание опорочило себя не только ведением дел на деньги олигарха, замешанного в тяжких преступлениях, но и наличием в штате редакции определенных сотрудников. В прошлом году журналисты ФАН выяснили, что корреспондент "Новой" Денис Коротков, вероятно, сотрудничал с запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство".