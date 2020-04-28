Путин заявил об успешной мобилизации промышленности РФ в период пандемии

Власти страны добились эффективной мобилизации промышленных ресурсов страны во время пандемии коронавируса. Об этом в ходе своего выступления заявил президент России Владимир Путин.

Путин отметил, что соответствующие показатели увеличиваются постоянно. Так, было организовало масштабное производство лекарственных препаратов.

Российский лидер также сообщил, что в стране ежедневно проводится около 150 000 тестов на выявление коронавирусной инфекции.