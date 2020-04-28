Минздрав РФ обновил перечень препаратов для лечения коронавируса

Перечень препаратов для лечения больных коронавирусной инфекцией изменился, сообщили в Минздраве России.

Еще четыре лекарства внесли в список для лечения коронавирусной инфекции. Благодаря этому список увеличился до 13 позиций. На официальном сайте Министерства здравоохранения РФ можно ознакомиться с полным перечнем лекарств. Клинически не доказана эффективность данных препаратов.

При коронавирусной инфекции лечение может назначить только врач. Самостоятельно принимать данные препараты не рекомендуется. При обнаружении симптомов коронавирусной инфекции каждый гражданин обязан обратиться за помощью медика. Не секрет, что симптомы коронавируса схожи с симптомами ОРВИ. Именно поэтому должен соблюдаться режим самоизоляции.

На сегодняшний день в России выздоровело 8456 человек, перенесших COVID-19. По данным оперштаба, в РФ зафиксировано 93 558 пациентов с коронавирусной инфекцией. Последняя информация о заболевании доступна на официальном сайте стопкоронавирус.рф.