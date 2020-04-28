Власти Москвы продлили режим самоизоляции на две недели

Власти Москвы приняли решение продлить действующий в городе из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции. В качестве конечной даты ограничительных мероприятий установлено 13 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.

Режим самоизоляции предполагает ограничение перемещения граждан по городу. Указ также вводит запрет на проведение любых массовых мероприятий. Кроме того, приостановлена работа значительной части торговых предприятий.

Мера призвана противодействовать распространению коронавирусной инфекции и уже показала свою эффективность.