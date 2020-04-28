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17:27   28 Апреля 2020
Политика

Власти Москвы продлили режим самоизоляции на две недели

Власти Москвы продлили режим самоизоляции на две недели

Власти Москвы приняли решение продлить действующий в городе из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции. В качестве конечной даты ограничительных мероприятий установлено 13 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.

Режим самоизоляции предполагает ограничение перемещения граждан по городу. Указ также вводит запрет на проведение любых массовых мероприятий. Кроме того, приостановлена работа значительной части торговых предприятий.

Мера призвана противодействовать распространению коронавирусной инфекции и уже показала свою эффективность.

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Автор: Василий Пименов
#москва #самоизоляция #коронавирус

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