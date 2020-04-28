Онтиков отметил важность борьбы Асада с террористами в условиях пандемии COVID-19

Руководство Сирии должно бороться с террористами для предотвращения распространения коронавируса среди мирных граждан. Борьбу президента республики Башара Асада с боевиками оценил востоковед Андрей Онтиков.

Эксперт отметил важность противодействия террористическим группировкам в Сирии независимо от мировой обстановки. В сложившихся условиях никто не может гарантировать, что мирное население не заразится COVID-19 от боевиков, которые, конечно, не проходят специальное медицинское обследование.

Востоковед подчеркнул, что сирийские граждане могут стать жертвами не только террора боевиков, но и пандемии коронавируса. Руководство Сирии сейчас активно обсуждает необходимость зачистки регионов от террористов, чтобы предоставить мирному населению необходимую медицинскую помощь. Государственная координация Башара Асада гораздо лучше того, что могут предложить боевики в условиях пандемии, считает эксперт. Подробнее в материале РИА ФАН.