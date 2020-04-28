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17:13   28 Апреля 2020
Общество

Французский премьер заявил о возможной отмене спецпропусков с 11 мая

Французский премьер заявил о возможной отмене спецпропусков с 11 мая

Решение по поводу открытия заведений общественного питания во Франции будет принято в конце мая. Соответствующее заявление сделал премьер-министр государства Эдуар Филипп в ходе выступления в Национальном собрании.

О том, что строгие ограничения на передвижение, которые действуют в стране более месяца, начнут постепенно отменять с 11 мая, стало известно 28 апреля, пишет РИА Новости.

Филипп, однако, уточнил, что если события начнут развиваться хуже, чем ожидается, то ослабление ограничений может быть отложено.

"Если с приближением 11 мая число выявляемых случаев коронавируса не будет лежать в планируемых границах, мы должны будем сделать выводы", — подчеркнул французский премьер.

По последним данным, во Франции зафиксировано больше 128 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались более 23,2 тыс. человек. Ранее во Франции были введены спецпропуска для въезда на территорию государства.

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Автор: Юлия Яковлева
#франция #в мире #коронавирус

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