Меркель назвала санкции против РФ на фоне пандемии неприятными

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение касательно послаблений санкций, введенных против России, во время пандемии коронавируса.

Ограничения, которые ввели мировые государства против Российской Федерации, неприятны, особенно во время пандемии коронавирусной инфекции. Для того чтобы их снять, лидерам государств следует решить ряд политических проблем, которые не давали отказаться от санкционных мер в прошлом, заявила канцлер.

Ранее правительства России и КНР обратились в ООН с просьбой отказаться от санкций на время сложной эпидемиологической ситуации. По их мнению, решение должно стать приоритетным в ходе борьбы с распространением заболевания по всему миру, отметил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.