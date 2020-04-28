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16:50   28 Апреля 2020
Общество

Климов: заходя на иностранные сайты, россияне становятся объектом слежки США

Климов: заходя на иностранные сайты, россияне становятся объектом слежки США

Западные спецслужбы могут манипулировать данными россиян, когда те находятся на неконтролируемых с территории РФ сервисах, заявил сенатор Андрей Климов.

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что граждане России рискуют своей конфиденциальностью во время использования мессенджеров. Хакеры с легкостью могут взломать аккаунты и получить доступ ко всей интересующей их информации. Климов поддержал специалиста и дополнил, что данные могут понадобиться также зарубежным спецслужбам, сообщает Федеральное агентство новостей.

Подобный сценарий возможен, когда пользователь переходит на иностранные сервисы. Для сетевой безопасности россиян и был создан Рунет. На его площадках граждане Российской Федерации могут не беспокоиться за личную информацию. Также благодаря отечественным ресурсам получается куда более оперативно найти виновного в распространении нежелательной информации и заблокировать его, подметил сенатор.

Западная корпорация Google удалила аккаунт ФАН на YouTube 17 апреля. Из-за ничем не обоснованных действий пропало большое количество репортажей, которые подготовили журналисты издания. Руководитель медиа Евгений Зубарев, комментируя ситуацию, заявил, что руководство сервиса занимается политической цензурой.

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Автор: Кристина Мокроусова
#запад #фан #рунет

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