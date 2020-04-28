Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов обязал своих заместителей и руководителей органов исполнительной власти региона советоваться с его пресс-службой, прежде чем делать какие-то заявления в СМИ, выпускать пресс-релизы и даже писать посты в личных аккаунтах соцсетей. Копию распоряжения опубликовал региональный портал 19.info.

«Обеспечивать согласование всех публичных выступлений в средствах массовой информации, официальных пресс-релизов, а также информацию, планируемую к размещению в аккаунтах в социальных сетях (в том числе личных), с пресс-службой Главы Республики Хакассии. <…> Срок — постоянно», - говорится в документе.

В пресс-службе региональной администрации «Политике Сегодня» поручение Коновалова объяснили его недовольством высказываниями некоторых чиновников. Какими именно не уточнили.

«Были нарекания со стороны главы (Коновалова – прим. ред.) по поводу информации, которую они (чиновники – прим. ред.) публикуют в своих социальных сетях. <…> Поскольку наша пресс-служба не только главы Хакасии, но и правительства, нам поручили этим заниматься», - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что такие правила действовали в правительстве региона и раньше, а сейчас к ним «просто добавили» положение про социальные сети:

«Представители органов исполнительной власти воспринимаются в соцсетях не просто как физические лица и жители региона, но и как лица власти, грубо говоря. <…> Согласования, как такового, нет. Никакого цензурирования нет, просто мы можем внести некоторые правки. Смотрим, чтобы текст был читабелен, оформлен нормально, чтобы там не было никакой недостоверной информации».

Нынешнее поручение идет вразрез с предвыборными обещаниями честной и открытой работы на губернаторском посту. Будучи кандидатом от КПРФ, 32-летний Коновалов посулил избирателям «открытое» правительство, которое будет взаимодействовать с гражданами и СМИ.

Эксперт Российской ассоциации политических консультаций, политтехнолог Григорий Казанков не взялся объяснить логику решения «красного» губернатора.

«У любого человека есть личная позиция, и никто не может запретить ему ее транслировать, тем более в личных соцсетях, какую бы должность он не занимал. Почему с пресс-службой надо согласовывать информацию? Как пресс-служба может квалифицированно оценить высказывание, например, министра образования? Странно это», — заметил Казанков.

Заверения пресс-службы об отсутствии цензуры в правительстве Хакасии эксперт находит сомнительными:

«Это уже не просто цензура, это даже не цензура СМИ, а это уже цензура личных высказываний и позиций людей. Если кто-то из чиновников будет делать замечания по поводу работы своих коллег, то что же, это право каждого, зачем это корректировать?».

Поручение Валентина Коновалова выглядит странно на фоне его заявления в октябре 2019 года. Тогда глава Хакасии посоветовал кабинету министров активно пользоваться соцсетями. По его словам, нужно обращать внимание на комментарии жителей и отвечать на все обращения.

При этом сам Коновалов – активный пользователь Instagram. По версии Агентства политических и экономических коммуникаций, он стабильно находится в десятке самых популярных губернаторов по количеству публикаций. К примеру, за прошлую неделю глава Хакасии опубликовал 33 коротких истории, 28 постов и провел два прямых эфира.