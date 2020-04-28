Околомедицинский образ Васильевой поможет Навальному в провокациях после пандемии

Блогер Алексей Навальный, ратующий за альтернативные способы борьбы с COVID-19, судя по всему, не в состоянии позаботиться даже о собственном здоровье.

Глава признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный распространяет недостоверную информацию о пандемии в России и активно выступает против введенных в стране профилактических мер. Сам он старается создать образ бодрого и спортивного блогера, однако не всегда ему это удается.

Еще в 2016 году Сеть облетело пляжное фото сорокалетнего на тот момент Навального, на котором его фигура, мягко говоря, далека от совершенства. В сутулом и располневшем мужчине с трудом угадывается пламенный "борец с режимом", что отметили и многочисленные комментаторы фотографии. Некоторые из них даже предложили блогеру купаться в буркини — скрывающем все тело купальном костюме мусульманок.

Годом позже Навальный опубликовал фотографии лица, залитого зеленкой, и сообщил о "нападении", которое на него совершили при выходе из офиса. Обращался ли глава ФБК за медицинской помощью после инцидента — не известно, первое, что он сделал — это селфи.

Противоположная ситуация имела место летом 2019 года, когда блогер был госпитализирован после пребывания в спецприемнике. Адвокат Вадим Кобзев и другие представители защиты Навального во всеуслышание заявили, что он был отравлен, и требовали проведения токсикологической экспертизы. Как сообщало издание Nation News со ссылкой на главного врача больницы, отравляющих веществ в организме блогера не обнаружили, у него была всего лишь крапивница и, возможно, недомогание из-за употребления жиросжигателей. Однако устроить шумиху из-за истории с отравлением удалось, западные СМИ ее активно поддерживали и напрямую сравнивали этот инцидент с "делом Скрипалей".

Сейчас Алексей Навальный публикует фотографии с пробежек и, судя по всему, чувствует себя нормально. Что, разумеется, не делает его знатоком в области вирусологии и профилактических мер в ситуации пандемии. Даже его "личный врач", глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева авторитетным медиком не является, что не мешает ей выступать с категоричной позицией по поводу распространения COVID-19. Судя по всему, свою роль Васильева до конца еще не сыграла, ведь пандемия еще не закончилась.