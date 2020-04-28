КПРФ спекулирует на теме коронавируса по примеру ФБК Навального

Члены КПРФ хотят набрать политические очки за счет популистских инициатив признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального.

В течение всего времени распространения коронавирусной инфекции на территории РФ сторонники и представители партии КПРФ пренебрегали самоизоляцией, продолжая выходить на митинги и подвергая опасности россиян. Председатель Центрального комитета на своей странице в Twitter опубликовал пост, где указал, что России удалось избежать "падения в пропасть" благодаря деятельности партии коммунистов, пишет Nation News.

Зюганов не упустил момент напомнить о программе по выходу из сложившейся ситуации, которая повторяет популистские идеи главы так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального. Об идеях финансовой поддержки россиян, которые коммунисты "позаимствовали" во время пандемии, сообщило Федеральное агентство новостей.

По информации ФАН, юрист ФБК Любовь Соболь могла обзавестись поддержкой КПРФ накануне выборов в Госдуму. Отмечается, что она оценила это событие как положительное и похвалила представителей КПРФ за поддержку. Член КПРФ Валерий Рашкин опубликовал письмо, где оценил действия властей против распространения коронавирусной инфекции как "неадекватные". Он грозил Правительству РФ митингами, если его представители не реализуют все требования коммунистов. Члены КПРФ игнорируют режим самоизоляции, из-за чего в их рядах отмечены случаи заражения COVID-19.

Использование КПРФ методов Навального говорит, что у членов партии нет собственных полезных инициатив. Не исключено, что партия рекламирует чужую антикризисную программу блогера в надежде набрать политические очки и реабилитироваться после серии скандалов за время пандемии. События с членами КПРФ говорят, что их идеи неэффективны, а их политика ссылается на методы популизма и спекуляций.