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Московские суды рассмотрят три дела по искам правоохранителей к Навальному и его ФБК

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Московские суды рассмотрят три дела по искам правоохранителей к Навальному и его ФБК

Московские суды рассмотрят три дела по искам правоохранителей к Навальному и его ФБК

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16:08   28 Апреля 2020
Общество

Московские суды рассмотрят три дела по искам правоохранителей к Навальному и его ФБК

Московские суды рассмотрят три дела по искам правоохранителей к Навальному и его ФБК

Правоохранители рассказали о ходе трех дел в отношении Алексея Навального и "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, фонд признан иноагентом). Московский суд рассмотрит иски на общую сумму в 12,8 млн рублей.

Органы правопорядка сообщили о скором рассмотрении трех дел в отношении деятельности Алексея Навального и его "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом). Общая сумма исков действующих процессов составляет 12,8 миллиона рублей.

Правоохранители предъявили несколько исков в отношении блогера Навального и его соратников. Столичный суд рассмотрит дела по факту причиненного ущерба в результате организации несанкционированных митингов на территории России летом 2019 года, сообщает RT.

Блогер Алексей Навальный покрывает свои штрафы из карманов россиян. За организацию несанкционированных мероприятий, суд обязал главу ФБК расплачиваться.

Федеральное агентства новостей в лице члена Совета Федерации Сергея Цекова предполагает, что огромные штрафы отобьют желание проводить незаконные митинги. Наказания для организаторов беспорядков необходимо обновить, уверен Цеков.

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Автор: Яна Либерман
#суд #навальный #фбк

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