Лавров отметил приверженность стран БРИКС отмене санкций на время пандемии коронавируса

Страны БРИКС считают, что санкции мешают ведению эффективной борьбы с коронавирусом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Такое заявление министр иностранных дел сделал перед совещанием с коллегами из стран-членов БРИКС. Совещание запланировано на 28 апреля в режиме видеоконференции. Инициатором проведения этого мероприятия выступила Россия.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран-членов БРИКС планируют обсудить ситуацию с распространением коронавируса, а также методы борьбы с пандемией. Министры намерены проработать график дальнейших совместных мероприятий на этот год. Также планируется обсудить актуальные вопросы сотрудничества в рамках органиазации.