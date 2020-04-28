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Лавров отметил приверженность стран БРИКС отмене санкций на время пандемии коронавируса

Лавров отметил приверженность стран БРИКС отмене санкций на время пандемии коронавируса

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16:05   28 Апреля 2020
Политика

Лавров отметил приверженность стран БРИКС отмене санкций на время пандемии коронавируса

Лавров отметил приверженность стран БРИКС отмене санкций на время пандемии коронавируса

Страны БРИКС считают, что санкции мешают ведению эффективной борьбы с коронавирусом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Такое заявление министр иностранных дел сделал перед совещанием с коллегами из стран-членов БРИКС. Совещание запланировано на 28 апреля в режиме видеоконференции. Инициатором проведения этого мероприятия выступила Россия.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран-членов БРИКС планируют обсудить ситуацию с распространением коронавируса, а также методы борьбы с пандемией. Министры намерены проработать график дальнейших совместных мероприятий на этот год. Также планируется обсудить актуальные вопросы сотрудничества в рамках органиазации.

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Автор: Юлия Яковлева
#переговоры #лавров #брикс

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