Федоров уверен, что митинги во время пандемии способствуют распространению COVID-19

Проведение митингов по всему миру в условиях пандемии непозволительно, поэтому всех участников несанкционированных акций следует привлечь к ответственности, заявил депутат ГД Евгений Федоров.

Нарушение запретов на проведение и организацию массовых мероприятий повлечет за собой ощутимые последствия. Поэтому за подобные вещи необходимо своевременно и жестко наказывать, высказался в интервью изданию "Слово и дело" российский парламентарий Евгений Федоров. Он поделился собственными наблюдениями, что права и свободы для многих людей важнее, чем здоровье, как свое, так и окружающих.

Депутат прокомментировал свое отношение к протестам, прошедшим в Германии, Соединенных Штатах и Тунисе. По его словам, участвующие в этих акциях могут вредить себе сколько угодно, но наносить вред другим людям они не имеют права. Организаторы протестов создают большую угрозу для дальнейшего распространения пандемии. Федоров предложил бороться с подобным в рамках правового поля. Для этого необходимо сформировать право-применительную практику.

"Грубо говоря, вышел на митинг, поорал — через две недели государственные следственные органы установили, что какой-то человек вследствие того, что ты поорал, заболел или, того хуже, умер, — десять лет тюрьмы тебе", — поделился своим мнением Федоров.

Парламентарий считает, что это равносильно убийству. А значит, и мера наказания за это должна быть суровая. По последним данным, в России около 93,5 тыс. человек заражены COVID-19. Актуальные данные о пандемии доступны на портале стопкоронавирус.рф. Там же описаны симптомы заболевания, отчеты оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации и контакты горячих линий.