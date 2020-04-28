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15:58   28 Апреля 2020
Технологии

Минздрав опасается поражения мозга и ЦНС у пациентов с COVID-19

Минздрав опасается поражения мозга и ЦНС у пациентов с COVID-19

Многие аспекты патогенеза коронавирусной инфекции COVID-19 нуждаются в комплексном изучении, но предварительные данные говорят о рисках серьезных последствий для человеческого организма, сообщили в Минздраве РФ.

Так, ученые предполагают, что диссеминация нового вируса из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости способна привести к поражению головного мозга. В то же время изменение обоняния на ранней стадии заболевания может указывать как на поражение центральной нервной системы (ЦНС), так и на отек слизистой оболочки носоглотки.

Также эксперты Минздрава сообщили, что генетическая последовательность SARS-CoV-2 сходна с последовательностью вируса атипичной пневмонии как минимум на 79%. Инфекция попадает в организм через эпителий верхних дыхательных путей, желудка и кишечника. Самой легкой мишенью являются альвеолярные клетки II типа легких, что и определяет развитие пневмонии.

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Автор: Ирина Большунова
#минздрав рф #мозг #цнс #коронавирус #COVID-19

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