Администрация Санкт-Петербурга сообщила о выходе четырех кораблей ВМФ в Неву в честь праздника. Экипажи устроят торжественное построение в День Победы.

Четыре корабля ВМФ выйдут в Неву в День Победы. Экипажи проведут торжественное построение в парадной форме в честь праздника. Адмиралтейский оркестр выступит на "Авроре" в День Победы в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба Военно-морского флота сообщила о закрытом проведении мероприятия. Допуск на корабли будет запрещен, упомянули в ведомстве.

Военная авиация пролетит над Петербургом и 11 городами России 9 мая 2020 года. Воздушное пространство закроют, чтобы провести представление.