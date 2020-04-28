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15:25   28 Апреля 2020
Общество

Адмиралтейский оркестр выступит на "Авроре" в День Победы

Адмиралтейский оркестр выступит на "Авроре" в День Победы

Администрация Санкт-Петербурга сообщила о выходе четырех кораблей ВМФ в Неву в честь праздника. Экипажи устроят торжественное построение в День Победы.

Четыре корабля ВМФ выйдут в Неву в День Победы. Экипажи проведут торжественное построение в парадной форме в честь праздника. Адмиралтейский оркестр выступит на "Авроре" в День Победы в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба Военно-морского флота сообщила о закрытом проведении мероприятия. Допуск на корабли будет запрещен, упомянули в ведомстве.

Военная авиация пролетит над Петербургом и 11 городами России 9 мая 2020 года. Воздушное пространство закроют, чтобы провести представление.

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Автор: Борис Нестеров
#петербург #вмф #нева

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