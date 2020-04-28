В CNBC рассказали о небывалых переменах в мировой экономике после пандемии COVID-19

Центробанки разных стран кардинально поменяют свою политику после спада распространения коронавирусной инфекции, заявили эксперты.

При нормальной ситуации банки выполняли не только регуляторную функцию, но и контролировали инфляцию, пишет Lenta.ru. В случае замедления роста ее стимулировали и сдерживали при нормальном развитии экономики. Связано это с тем, что обучение многих сотрудников банков проводилось в 70-х годах после глобального топливного кризиса.

Сейчас, считают эксперты из CBNC, сдерживать или стимулировать инфляцию станет намного сложнее. Во всем мире цены выросли на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Ключевым приоритетом становится уровень безработицы.

В результате власти уделяют этому больше внимания, чем инфляции. Специалисты считают, что многие страны уже сейчас показывают хороший результат: снижается ставка на кредиты, которые берут компании. Руководители предприятий могут расширить штат, что позволит дать места берзработным.