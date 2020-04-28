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15:24   28 Апреля 2020
Политика

США ведут инфовойну с Россией, вынуждая Польшу выступить против "Северного потока-2"

США ведут инфовойну с Россией, вынуждая Польшу выступить против "Северного потока-2"

Польша выступает против завершения строительства трубопровода "Северный поток — 2" по приказу США. Об этом заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Позиция Польши основана на политических и экономических интересах США. Как отмечается в материале издания iReactor, Варшава требует изменения цены на российский газ, аргументируя свои требования решением Стокгольмского арбитража.

По мнению Клинцевича, страны Прибалтики, Польша, Украина и Грузия пытаются угодить Вашингтону, поддерживая американскую позицию. В этой ситуации Россия должна отстаивать свои интересы, считает сенатор. Польша поддерживает позицию Запада, но после завершения пандемии коронавируса потребление газа возрастет, и Варшава попросит Москву о помощи.

ЕС осознает, что альтернативы российскому газу нет, поэтому трубопровод будет востребован. Сейчас Польша участвует в информационной войне, которую США ведут против России.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #сша #польша

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