США ведут инфовойну с Россией, вынуждая Польшу выступить против "Северного потока-2"

Польша выступает против завершения строительства трубопровода "Северный поток — 2" по приказу США. Об этом заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Позиция Польши основана на политических и экономических интересах США. Как отмечается в материале издания iReactor, Варшава требует изменения цены на российский газ, аргументируя свои требования решением Стокгольмского арбитража.

По мнению Клинцевича, страны Прибалтики, Польша, Украина и Грузия пытаются угодить Вашингтону, поддерживая американскую позицию. В этой ситуации Россия должна отстаивать свои интересы, считает сенатор. Польша поддерживает позицию Запада, но после завершения пандемии коронавируса потребление газа возрастет, и Варшава попросит Москву о помощи.

ЕС осознает, что альтернативы российскому газу нет, поэтому трубопровод будет востребован. Сейчас Польша участвует в информационной войне, которую США ведут против России.