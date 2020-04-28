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15:14   28 Апреля 2020
Общество

Зеленский подписал закон об обороте сельскохозяйственных земель на Украине

Зеленский подписал закон об обороте сельскохозяйственных земель на Украине

Закон об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель Украины подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно принятому закону,  приобретать землю смогут физические и юридические лица Украины с 1 июля 2021 года. Отмечается, что право собственности на землю получат банки, однако лишь в случае взыскания налога.

Также закон предполагает, что приобретать землю для начала смогут граждане Украины. Отмечается, что  поначалу граждане смогут обрести не более 100 гектаров в руки. Затем покупка земли станет возможным и для юридических лиц Украины, но не более десяти гектаров в руки.

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Автор: Борис Нестеров
#украина #закон #зеленский

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