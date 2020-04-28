Зеленский подписал закон об обороте сельскохозяйственных земель на Украине

Закон об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель Украины подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно принятому закону, приобретать землю смогут физические и юридические лица Украины с 1 июля 2021 года. Отмечается, что право собственности на землю получат банки, однако лишь в случае взыскания налога.

Также закон предполагает, что приобретать землю для начала смогут граждане Украины. Отмечается, что поначалу граждане смогут обрести не более 100 гектаров в руки. Затем покупка земли станет возможным и для юридических лиц Украины, но не более десяти гектаров в руки.