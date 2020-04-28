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15:02   28 Апреля 2020
Общество

Генпрокуратура: статья о платном лечении коронавируса — фейк

Генпрокуратура: статья о платном лечении коронавируса — фейк

Генеральная прокуратура РФ признала фейком статью о якобы платном лечении пациентов с коронавирусом, которых госпитализировали без посредства скорой помощи.

Генеральная прокуратура России опровергла опубликованную ранее в Сети статью о том, что якобы увезенных в больницу не на скорой пациентов с коронавирусом лечат только платно.

Данные не соответствуют действительности, заявили в надзорном ведомстве. Ранее стало известно, что департамент здравоохранения Москвы опроверг всякого рода информацию о платном лечении COVID-19.

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Автор: Кристина Мокроусова
#генпрокуратура #фейки #коронавирус

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