Генпрокуратура: статья о платном лечении коронавируса — фейк

Генеральная прокуратура РФ признала фейком статью о якобы платном лечении пациентов с коронавирусом, которых госпитализировали без посредства скорой помощи.

Генеральная прокуратура России опровергла опубликованную ранее в Сети статью о том, что якобы увезенных в больницу не на скорой пациентов с коронавирусом лечат только платно.

Данные не соответствуют действительности, заявили в надзорном ведомстве. Ранее стало известно, что департамент здравоохранения Москвы опроверг всякого рода информацию о платном лечении COVID-19.