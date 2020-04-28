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14:40   28 Апреля 2020
Политика

"Новая газета" могла сотрудничать с джихадистами при подготовке материала о коронавирусе в Идлибе

"Новая газета" могла сотрудничать с джихадистами при подготовке материала о коронавирусе в Идлибе

"Новая газета" опубликовала материал, в котором рассуждает о ситуации в сирийском Идлибе и "грядущей пандемии" коронавируса.

Издание утверждает, что сирийский Идлиб является слабейшим местом на планете, которое замерло "в ожидании страшной пандемии". Но затем пишет, что пока в провинции не зарегистрировано ни одного заболевшего, сообщает ФАН. Сегодня в Сирии совсем немного инфицированных COVID-19, а скончались менее десяти человек.

"Новая газета" утверждает, что COVID-19 помогает соблюдать перемирие, о котором договорились Россия и Турция 5 марта. Однако Турция постоянно нарушает соглашение, активизируя боевиков в Идлибской зоне. Журналисты считают, что местные жители "боятся голода", который к ним якобы могут применить правительственные войска в качестве оружия. Однако на освобожденных землях Дамаск такой проблемы нет. А перед масштабными наступательными операциями создавали специальные зеленые коридоры для выхода местного населения.

ФАН приходит к выводу, что подобная публикация выгодна боевикам, до сих пор присутствующим в Сирии. Так как "Новая газета" и раньше подозревалась в связях с террористами при подготовке статей, то и на сей раз, делает вывод агентство, газета могла либо воспользоваться такими источниками, либо вовсе написать заказной материал. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#сирия #идлиб #новая газета

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