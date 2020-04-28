Спецкор ФАН заявил, что ситуация в Ливии зашла в тупик по вине Сарраджа

Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар способствует восстановлению ливийской государственности. Такого мнения придерживается специальный корреспондент ФАН Аббас Джума.

Он отметил, что решение внутриливийских проблем через диалог является приоритетом, но такой вариант развития ситуации сейчас зашел в тупик не по вине Хафтара. Как отмечается в статье ФАН, Правительство национального согласия (ПНС) Ливии утратило легитимность, а Схиратские соглашения полностью исчерпали себя.

Джума подчеркнул, что ливийцы не поддерживают ПНС, поскольку это руководство способствует террористической деятельности в стране, а граждане страдают от их режима, который захватил власть в Триполи.

Фельдмаршал Хафтар заявил, что готов положить конец беззаконию и произволу. Он предупредил, что ЛНА избавится от остатков террористических группировок в стране. Ситуация в Ливии требует кардинальных решений, которые позволят прекратить затянувшийся кризис.