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14:05   28 Апреля 2020
Общество

Военная авиация РФ пролетит 9 мая над Петербургом и еще 11 городами

Военная авиация РФ пролетит 9 мая над Петербургом и еще 11 городами

Военная авиация России в День Победы совершит пролет над Санкт-Петербургом и еще 11 городами России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в администрации Западного военного округа.

Самолеты военной авиации РФ совершат торжественный пролет над Санкт-Петербургом и еще 11 городами России 9 мая. Пролет будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе администрации Западного военного округа.

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Автор: Василий Пименов
#авиация #9 мая

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