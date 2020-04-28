Военная авиация РФ пролетит 9 мая над Петербургом и еще 11 городами

Военная авиация России в День Победы совершит пролет над Санкт-Петербургом и еще 11 городами России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в администрации Западного военного округа.

Самолеты военной авиации РФ совершат торжественный пролет над Санкт-Петербургом и еще 11 городами России 9 мая. Пролет будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе администрации Западного военного округа.