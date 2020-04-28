Перенджиев объяснил, как ЛНА гарантирует формирование гражданской власти в Ливии

Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар обратился к жителям страны и пообещал сформировать гражданское управление в Ливии. Политику фельдмаршала прокомментировал военный эксперт Александр Перенджиев.

По словам специалиста, Хафтар проявляет себя как настоящий лидер, который заручился поддержкой ливийского народа и племен африканского государства.

Главным фактором в формировании фельдмаршалом гражданской власти на территории Ливии является то, что он, в отличие от главаря нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа, не собирается военным путем захватывать власть. Все органы управления страной будут избираться в демократическом порядке. Подробнее — в материале РИА ФАН.