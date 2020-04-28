Журналист Дмитрий Киселев заявил «Политике сегодня», что ему безразлична инициатива члена КПРФ Андрея Язова, который пожаловался на него в Генпрокуратуру за «реабилитацию нацистов».

Напомним, в выпуске «Вестей недели» 26 апреля Киселев, рассуждая о противоречивой роли Ленина в российской истории, сказал, что количество памятников вождю «непропорционально зашкаливает». Он предложил сохранить только «монументальные произведения». Остальные скульптуры, которые имеют «неприлично жалкий вид», требуется заменить на памятники другим историческим лицам. Например, Колчаку, Врангелю, Деникину, Блюхеру, Краснову, Фрунзе, доктору Боткину, расстрелянному вместе с царской семьей.

Позже сотрудник информационной службы петербургского отделения КПРФ Андрей Язов написал в Facebook, что «был оскорблен и возмущен» предложением Киселева «ставить памятники нацистским пособникам» и пожаловался на него в Генпрокуратуру.

«В заявлении, сделанном ведущим телепередачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрием Константиновичем Киселевым (то есть, с использованием СМИ), содержатся признаки действий, направленных на реабилитацию военного преступника Петра Николаевича Краснова, одобрение совершенных им преступлений, содержащиеся в предложении устанавливать ему памятники именно с целью одобрения и увековечивания его исторической роли в том числе и в годы Второй мировой войны», — говорится в обращении коммуниста в надзорный орган.

Дмитрий Киселев в разговоре с «Политикой Сегодня» признался, что деятельность товарища Язова его особо не беспокоит.

«Мне Язов безраличен. Я за то, чтобы перестать воспринимать памятники как икону. Тезис о восприятии нашей истории во всей ее полноте не нов. Для этого нам нужны памятники самым разным деятелям нашего прошлого, ведь все любили Россию, хотя и по-своему. Иначе мы всех просто забудем. Нам это нужно?», — задался риторическим вопросом Киселев.

Петр Краснов — один из руководителей Белого движения, атаман Всевеликого войска Донского, военный и политический деятель, писатель и публицист, номинант на Нобелевскую премию по литературе (1926 год). В 1943 году возглавил Главное управление казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий Германии. Его взяли в плен англичане, позже выдали СССР. В 1947 году Краснова приговорили к смертной казни. В 1997 году Военная коллегия Верховного суда РФ признала Краснова обоснованно осужденным и не подлежащим реабилитации.