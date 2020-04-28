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13:54   28 Апреля 2020
Общество

Путин поручил составить график разработки вакцин для профилактики COVID-19

Путин поручил составить график разработки вакцин для профилактики COVID-19

Правительство РФ должно к 30 апреля представить график разработки вакцин для профилактики COVID-19, их госрегистрации в ускоренном режиме и запуска в промышленное производство.

Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам встречи с представителями медицинского сообщества, сообщили в Кремле. В настоящий момент шесть вакцин тестируются в новосибирском ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, над двумя вакцинами работает компания "Биокард", еще одну готовит Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток. Также разработкой занимается ФМБА.

Перед правительством поставлена задача принять меры по медикаментозной профилактике медработников и иных лиц, контактирующих с больными. Доклад главе государства на эту тему следует представить до 15 мая. Кроме того, Минздрав должен обеспечить разработку и утверждение медицинскими профессиональными некоммерческими организациями клинических рекомендаций по лечению коронавируса.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #вакцина #коронавирус #COVID-19

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