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13:37   28 Апреля 2020
Политика

Лавров обсудил с главой МИД Ирана планы США по ядерной сделке

Лавров обсудил с главой МИД Ирана планы США по ядерной сделке

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Дипломаты обговорили текущую ситуацию в Афганистане, а также Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана, включая новые планы США. Намерения Вашингтона Лавров и Зариф назвали неприемлемыми, иллюзорными и нереализуемыми.

Газета New York Times ранее сообщила госсекретарь США Майк Помпео прорабатывает возможность продления эмбарго на вооружения в отношении Ирана или возобновления более жестких санкций. При этом формально американский лидер Дональд Трамп вышел из СВПД в 2018 году, но США попробуют заявить, что они остаются государством — участником соглашения.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #иран #лавров #зариф #ядерная сделка #свпд

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