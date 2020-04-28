Ракова объяснила, как лечатся на дому больные ОРВИ москвичи

Количество жителей российской столицы с ОРВИ, лечащихся в домашних условиях, озвучила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Так, более 20 тысяч москвичей лечатся на дому, пишет mos.ru. К ним приходят врачи, которые назначают препараты и контролируют процесс выздоровления. Люди, у которых выявлена пневмония первой или второй степени, проходят лечение в домашних условиях. В других случаях их забирают в больницу, пояснила Ракова.

В амбулаторных центрах врачи используют единый стандарт обследования. Больные проходят компьютерную томографию легких, на основе результатов которой врач назначает пациенту лечение. Коронавирусную инфекцию можно спутать с ОРВИ или сезонной аллергией.

Именно поэтому тем, кто обнаружил у себя симптомы ОРВИ, рекомендуется не выходить из дома и вызвать врача. Наличие кашля или температуры может свидетельствовать о начале заболевания COVID-19. Самолечение в сложившейся ситуации недопустимо, напоминают медики.