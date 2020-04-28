Перенджиев об атаках на Сирию: Израиль совершает военное преступление

Действия израильской армии, которая в понедельник ранним утром вторглась в воздушное пространство Ливана, откуда нанесла удар по сирийской территории, в результате чего были убиты мирные жители, можно квалифицировать как военное преступление.

Такое мнение в беседе с «Федеральным агентством новостей» высказал член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Как сообщал ранее ФАН, авиация Израиля совершила налет в понедельник, 27 апреля, в 4.55 утра. По информации разных источников, новейшие истребители F-35I на низкой высоте вошли в воздушное пространство Ливана, откуда выпустили по сирийской территории восемь ракет. Сирийская армия через официальные СМИ сообщила, что большая часть выпущенных по окрестностям Дамаска израильских ракет была перехвачена средствами ПВО. Позже стало известно, что в результате агрессии Израиля в сирийских населенных пунктах Аль-Ададия и Аль-Хаджейра погибли трое местных жителей, еще четверо граждан, включая одного ребенка, получили ранения.

Комментируя произошедшее, Александр Перенджиев отметил, что Израиль совершил как минимум четыре международных преступления:

«Вторгся боевой авиацией в воздушное пространство Ливана; совершил нападение на другую сторону из воздушного пространства нейтральной державы; совершил нападение на Сирию без формального объявления войны; и, наконец убил мирных жителей Сирии».

При этом эксперт подчеркнул, что оправдания Израиля своих действий «агрессией из Сирии» выглядят несуразно, так как у самой Сирии множество врагов, от которых ей надо защищаться.

«Агрессия легко сходит с рук Израилю, поскольку на сегодняшний день Сирия слаба, истекает кровью и не может дать достойный ответный удар. С чем это сравнить? Разве что с действиями шакала, который кусает ослабленного зверя, который едва может сопротивляться!», — с возмущением отмечает Перенджиев.

Подобные авиаудары, по его словам, возможны лишь в рамках комплексной агрессии против САР, так как очень сомнительно, что Израиль мог бы совершить аналогичные действия по отношению к какой-нибудь другой стране.

В агрессии же против Сирии, по его словам, применяются «террористические технологии, участие в ней, помимо Израиля, принимают и Турция, и США, еще и курдов настраивают против сирийского правительства.

Россия, добавил Перенджиев, не оставит гибель мирных сирийцев в результате агрессии Израиля без ответа, но Тель-Авив вряд ли прислушается.

«Россия явно против таких действий и осуждает такие действия Израиля. В общем-то, обращения к Израилю по поводу Сирии мы делали неоднократно, однако не только мы стараемся поддерживать с Израилем хорошие отношения — у США с Израилем тоже очень хорошие отношения. И удары по Сирии — в значительной мере заказ США», — отметил эксперт.

Также он предположил, что во многом действия Израиля преследуют стремление проверить, как решительно Россия настроена поддерживать Сирию. К тому же эти удары могут быть частью международной коммерческой гонки вооружений.

«Вы размещаете С-400, «Панцири» — а мы проверим, насколько они эффективны, — описывает Перенджиев логику Израиля, напоминая при этом, что сейчас Россия занимает второе место в мире по продажам оружия. — Большим спросом пользуются системы ПВО. Мы регулярно показываем, как в Сирии системы прошли испытания и показали свою эффективность — а их заказ в том, чтобы показать российское вооружение негодным и сбить на него спрос!».

Израиль по большей части использует вооружение американского производства, и для США Сирия является не менее важным испытательным полигоном, чем для России.