Медведев призвал членов "Единой России" отдать зарплату медикам

Состоящим в партии "Единая Россия" политикам и чиновникам стоит оказать материальную поддержку докторам, борющимся с пандемией коронавируса, заметил глава политсилы Дмитрий Медведев.

Членам партии следует направить на поддержку работников медицинской сферы свои месячные заработные платы, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Поддержка будет крайне важна для них на фоне сложившейся эпидемиологической обстановки и условий, в которых они спасают жизни людей. Ранее он также призывал однопартийцев помогать как докторам, так и представителям российского бизнеса.

Последние новости о пандемии необходимо отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены последние данные о числе заболевших в Российской Федерации, описаны первые симптомы и представлены контакты горячих линий. Помимо этого, там публикуются актуальные решения властей о мерах по борьбе с пандемией.