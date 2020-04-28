"Синдикат-100" пытается выдать "антифейковый" закон за давление на журналистов

Сообщество либеральных СМИ "Ситндикат-100" заявило о якобы давлении на журналистов на фоне ситуации с коронавирусом.

Попытки прессы нагнетать панику в стране должны резко пресекаться, государство должно противостоять таким действиям, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в интервью Федеральному агентству новостей.

"Синдикат-100", куда входит "Новая газета", написал открытое обращение, в котором заявил, что власти якобы используют пандемию, чтобы "оказать давление на журналистов". Сообщество либеральных СМИ пытается повлиять на мнение своих читателей и убедить их, что Правительство России использует "антифейковый" закон для запрета распространения информации как таковой.

В нынешней ситуации многие недобросовестные медиа пытаются поднять себе рейтинг за счет коронавируса. Тема актуальная, и СМИ намеренно сеют панику среди населения, заявляя о "давлении", когда фейки раскрывают. Малькевич напомнил, что, например, в Армении премьер Никол Пашинян вовсе запретил прессе публиковать что-то о COVID-19, кроме официальных данных.

"Почему? Да потому что желающих навести смуту и поднять рейтинги на фейках о COVID-19 очень много, и им нужно противостоять", — объяснил президент ФЗНЦ.

На минувшей неделе выяснилось, что система голосования «Новой газеты» для выбора претендентов на получение премии Бориса Немцова уязвима к технической "накрутке" голосов. Выходит, что любое лицо, имеющее интересы, может подтасовать данные и "назначить" победителя, который получит 10 тыс. евро.