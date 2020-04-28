Кабмин РФ выделит 150 млн рублей на премии медикам госпиталя МВД в Москве

Кабинет министров РФ распорядился выделить 150 млн рублей на премии медикам госпиталя МВД в российской столице.

Речь идет о врачах, которые оказывают помощь в борьбе с коронавирусом. они непосредственно контактируют с зараженными и повергают свою жизнь опасности.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции нового типа пандемией. Число заболевших в России превысило 90 тысяч. За минувшие сутки прирост составил более 6 тысяч новых случаев заражения. Также за это время выздоровели около тысячи человек. они были выписаны из больниц после сдачи отрицательного теста на COVID-19.