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12:52   28 Апреля 2020
Общество

Кабмин РФ выделит 150 млн рублей на премии медикам госпиталя МВД в Москве

Кабмин РФ выделит 150 млн рублей на премии медикам госпиталя МВД в Москве

Кабинет министров РФ распорядился выделить 150 млн рублей на премии медикам госпиталя МВД в российской столице.

Речь идет о врачах, которые оказывают помощь в борьбе с коронавирусом. они непосредственно контактируют с зараженными и повергают свою жизнь опасности.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции нового типа пандемией. Число заболевших в России превысило 90 тысяч. За минувшие сутки прирост составил более 6 тысяч новых случаев заражения. Также за это время выздоровели около тысячи человек. они были выписаны из больниц после сдачи отрицательного теста на COVID-19.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #кабмин #коронавирус

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