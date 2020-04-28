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12:45   28 Апреля 2020
Политика

Страны БРИКС соберутся обсудить взаимодействие по борьбе с COVID-19

Страны БРИКС соберутся обсудить взаимодействие по борьбе с COVID-19

Страны-участницы БРИКС соберутся, чтобы обсудить взаимодействие для эффективной борьбы с пандемией коронавируса и ее последствиями.

Встреча состоится по инициативе России и будет проходить удаленно в режиме видеоконференции. Страны собираются высказать мнение по поводу влияния текущей ситуации на международные отношения. Стороны обсудят возможные последствия пандемии: снижение финансовой активности, экономические трудности и торговые ограничения. В этом году Россия председательствует в БРИКС. Российский МИД обсудит мероприятия, которые были запланированы до конца года.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китая и Южно-Африканская Республика. По информации Всемирного банка, страны-участницы БРИКС занимают около 30% суши всей планеты, а численность их населения достигла свыше 40% от всего мира.

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Автор: Кристина Мокроусова
#встреча #брикс #коронавирус

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