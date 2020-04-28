Кремль заявил, что планирует поддерживать все население РФ

Власти России не имеют отдельного плана по спасению среднего класса, они намерены поддерживать все население страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что президент РФ Владимир Путин намерен минимизировать негативные последствия кризиса для всех людей, не выделяя отдельно среднего класса.

Так, первый пакет мер поддержки государства был направлен на самых нуждающихся россиян, оказавшихся в сложной ситуации. Речь шла в первую очередь о семьях с детьми.

Глава государства 26 марта озвучил меры поддержки от государства для населения и бизнеса из-за сложной ситуации, вызванной распространением коронавируса. В частности, он увеличил пособие по безработице до уровня МРОТ, а также предоставил отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса.