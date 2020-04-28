Призывы Навального сменить власть проверят на признаки экстремизма

Блогер Алексей Навальный заявил о необходимости насильственного свержения власти. Подобным образом он высказался в эфире радиостанции "Эхо Москвы", обсуждая с ведущими проблемы экономики на фоне COVID-19. Слова блогера можно отнести к экстремизму.

Блогер Алексей Навальный опрометчиво высказался в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Основатель признанного иноагентом так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" был гостем программы "Утренний разворот", где обсуждал с ведущими проблемы экономики России на фоне эпидемии коронавируса. Подробности публикует Федеральное агентство новостей.

Ведущие коснулись обсуждения инициативного плана Навального "Пять шагов для России", который, по мнению самого блогера, должен помочь преодолеть кризис. Внимание гостя было обращено на существующее мнение, что правительство вначале собиралось использовать накопленные средства, но после отказалось, так как именно эту идею продвигал в своем плане Навальный.

"Знаете ли, если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, хочет оставить голодными 60 миллионов человек, то такую власть нужно точно свергать прямо сейчас. Вполне вероятно даже насильственным образом", — заявил блогер.

Высказывание Алексея Навального можно отнести к публичным призывам к экстремистской деятельности. Редакция ФАН обратилась в ФСБ с просьбой проанализировать его громкое заявление.