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12:34   28 Апреля 2020
Политика

Песков анонсировал начало совещания Путина с губернаторами в 15 часов

Песков анонсировал начало совещания Путина с губернаторами в 15 часов

Совещание президента РФ Владимира Путина с главами регионов страны начнется в 15 часов во вторник. Глава государства запланировал большое обращение.

Встреча пройдет в формате видеоконференции. Губернаторы отчитаются Путину о проделанной работе в борьбе с коронавирусом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 

Помимо Путина, на совещании выступит глава Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко. 

Речь пойдет о готовности медицинской инфраструктуры к эпидемии и оценке перспектив по ситуации с распространением коронавируса, отметил представитель Кремля.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #песков #совещание

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