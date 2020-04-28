Песков анонсировал начало совещания Путина с губернаторами в 15 часов

Совещание президента РФ Владимира Путина с главами регионов страны начнется в 15 часов во вторник. Глава государства запланировал большое обращение.

Встреча пройдет в формате видеоконференции. Губернаторы отчитаются Путину о проделанной работе в борьбе с коронавирусом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Помимо Путина, на совещании выступит глава Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Речь пойдет о готовности медицинской инфраструктуры к эпидемии и оценке перспектив по ситуации с распространением коронавируса, отметил представитель Кремля.