Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар выбрал единственный правильный способ избавить страну от боевиков из Правительства национального согласия (ПНС), заявил Александр Малькевич.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич напомнил, что так называемое ПНС уже более двух лет находится у власти нелегитимно. Представители фонда неоднократно писали об этом в МИД стран мира, но никакой реакции не последовало. ПНС продолжает удерживать террористический режим в Ливии. Пока европейские государства игнорируют хаос, устроенный боевиками в африканской стране, растет угроза со стороны ПНС.

"Единственная сейчас легитимная гражданская ветвь власти Ливии — это Палата представителей под руководством Агилы Салеха. Я напомню, что его даже не удосужились пригласить в Берлин на мирную конференцию по Ливии. Та информация, что есть у нас, о бесчинствах, которые творят боевики, полевые командиры, прикрывающиеся именем Сарраджа в Триполи, не оставляют нормальным людям, к каковым я отношу Хафтара, другого выбора, кроме как вычистить всю эту, извините меня, "мразь" из Ливии", – заявил Малькевич в интервью ФАН.

По информации ФЗНЦ, в Ливию постоянно отправляют боевиков из Сирии. Террористы выступают на стороне ПНС, обстреливая не только позиции ЛНА, но и жилые кварталы. Малькевич поддержал тактику Хафтара о мире, который сплотит ливийцев и поможет стране выйти из кризиса. Халифа Хафтар войдет в историю как человек, который уже фактически объединил Ливию, подытожил Малькевич.