Медиагруппа "Патриот" выяснит, как лечат пациентов без COVID-19 в условиях пандемии

Сотрудники Федерального агентства новостей и Медиагруппы "Патриот" проведут видеоконференцию на тему "Что сейчас лечат, кроме коронавируса".

Перед журналистами стоит задача разобраться, как на фоне пандемии работает система оказания плановых медицинских услуг. Эксперты обсудят, как в настоящих условиях проходит забор анализов у пациентов без COVID-19, и как людям воспользоваться рядом многих других процедур. Основная мысль онлайн-эфира заключается в том, что существует множество других опасных заболеваний, которые также требуют оперативного вмешательства.

Специалисты расскажут, надолго ли откладываются запланированные медицинские мероприятия, и как оказывается помощь людям с онкозаболеваниями. Будет обсуждаться положение дел в хосписах, родильных дома и многих других специализированных учреждениях. В конференции примут участие ведущие специалисты, передает ФАН.

Согласно данным оперштаба, на территории РФ за последние сутки выявлено 6411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране зарегистрировано 93 558 пациентов. Новейшие данные стоит отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.