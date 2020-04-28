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12:26   28 Апреля 2020
Общество

Медиагруппа "Патриот" выяснит, как лечат пациентов без COVID-19 в условиях пандемии

Медиагруппа "Патриот" выяснит, как лечат пациентов без COVID-19 в условиях пандемии

Сотрудники Федерального агентства новостей и Медиагруппы "Патриот" проведут видеоконференцию на тему "Что сейчас лечат, кроме коронавируса".

Перед журналистами стоит задача разобраться, как на фоне пандемии работает система оказания плановых медицинских услуг. Эксперты обсудят, как в настоящих условиях проходит забор анализов у пациентов без COVID-19, и как людям воспользоваться рядом многих других процедур. Основная мысль онлайн-эфира заключается в том, что существует множество других опасных заболеваний, которые также требуют оперативного вмешательства.

Специалисты расскажут, надолго ли откладываются запланированные медицинские мероприятия, и как оказывается помощь людям с онкозаболеваниями. Будет обсуждаться положение дел в хосписах, родильных дома и многих других специализированных учреждениях. В конференции примут участие ведущие специалисты, передает ФАН.

Согласно данным оперштаба, на территории РФ за последние сутки выявлено 6411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране зарегистрировано 93 558 пациентов. Новейшие данные стоит отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Борис Нестеров
#конференция #медики #коронавирус

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