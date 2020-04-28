Тест замгендиректора "Аэрофлота" на COVID-19 оказался положительным

О положительном тесте на коронавирус у своего коллеги сообщил генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

Савельев дал интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24". Он рассказал, что один из его заместителей болеет COVID-19. Также он подчеркнул, что заболевший пребывает дома на самоизоляции.

По словам Савельева, в компании "Аэрофлот" наличие коронавирусной инфекции в организме подтвердилось у 17 работников, семь из них успешно переболели, а одна коллега, сообщил генеральный директор "Аэрофлота", скончалась от пневмонии. Глава компании рассказал, что сейчас почти половина сотрудников находятся в отпуске, а 1600 человек работают удаленно в связи с пандемией коронавируса.