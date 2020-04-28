Ситуация в Сирии: патруль США попал в засаду боевиков в Дейр-эз-Зоре

На подконтрольной курдским боевикам части Сирии резко увеличилась активность незаконных вооруженных формирований.

Серия терактов и нападений неустановленных вооруженных лиц прокатилась по части территории Сирии, которая находится под контролем проамериканских подразделений «Сирийских демократических сил» (SDF). Так, согласно сообщению «Федерального агентства новостей», ссылающегося на арабские источники, на подконтрольной курдам части провинции Дейр-эз-Зор произошло сразу несколько инцидентов подобного рода.

Террористы запрещенной в РФ организации «Исламское государство» (ИГ) заявили о своей причастности к атаке на мэра города Ас-Суса. Через подконтрольные ИГ ресурсы в соцсетях была распространена информация о том, что джихадисты заминировали автомобиль главы города. При этом источником указывается на то, что в результате срабатывания взрывного устройства глава подконтрольного SDF населенного пункта остался жив, однако получил ранения.

Также в восточной части провинции Дейр-эз-Зор патруль США попал в засаду боевиков, в результате чего два солдата американской армии пропали без вести. Предположительно за нападением на подразделение сил коалиции могли стоять террористы ИГ, которые до сих пор скрываются в пустынных регионах страны. О дальнейшей судьбе военнослужащих информация до сих пор не поступала.

Помимо этого, на подконтрольной курдам части страны отмечается всплеск преступности. Очередным подтверждением тому послужил инцидент, произошедший в населенном пункте Шхиль, где на местного жителя было совершено вооруженное нападение. Источником отмечается, что двое вооруженных людей в центре города расстреляли мужчину из пистолетов, а затем беспрепятственно скрылись с места преступления.

Ранее группа вооруженных людей совершила нападение на патруль «Демократических сил Сирии» в провинции Дейр-эз-Зор.