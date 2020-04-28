Действия ПНС ставят под угрозу суверенитет Ливии — Шаповалов

Агрессивные действия террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии ставят под угрозу суверенитет государства. Об этом заявил директор Института политики, права и социального развития МГГУ им. М. А. Шолохова Владимир Шаповалов.

Главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар прислушался к населению страны, которое призвало отказаться от Схиратских соглашений для дальнейшего построения государственности в стране. В ходе вчерашнего обращения к народу он подчеркнул, что эти соглашения должны остаться в прошлом, добавив, что ЛНА продолжит очищать страну от терроризма и займется созданием полноценного государства.

Директор Института политики, права и социального развития МГГУ им. М. А. Шолохова, кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии Владимир Шаповалов в комментарии ФАН заявил, что Хафтар не стал инициативной стороной разрыва соглашений. По его мнению, их своими действиями разорвало ПНС Ливии. Это псевдоправительство опирается на вооруженные формирования, радикальных исламистов и наемников.

Фактически все это ставит под угрозу национальный суверенитет страны, независимость Ливии и, по сути, своими действиями ПНС дезавуировала заключенные ранее соглашения. Хафтар в данном случае не является инициативной стороной разрыва, а констатирует тот факт, что соглашения не работают, а, следовательно, они утратили всякий смысл, — подчеркнул специалист.

На основе Схиратских соглашений было организовано ПНС, которое должно было способствовать урегулированию кризиса в стране. Однако после того, как его мандат истек (два года назад) Файез Саррадж отказался оставить свой пост. Опальный политик заручился поддержкой различных вооруженных формирований, чтобы удержаться у власти, и фактически оккупировал Триполи.