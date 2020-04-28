Сенатор Морозов предостерег Польшу от «силовых мер» в отношении «СП-2»

За недружественными попытками Польши наложить арест на зарубежные активы российской компании «Газпром» и, в частности, на газопровод «Северный поток – 2», четко просматривается политический след.

Такое мнение высказал член Совета Федерации Олег Морозов, комментируя в беседе с «Федеральным агентством новостей» заявление замминистра госактивов Польши Януша Ковальского о том, что, если польская компания PGNiG не получит от «Газпрома» то, что ей причитается по решению Стокгольмского арбитража, Варшава планирует реализовать принудительное взыскание путем наложения ареста на активы российских газопроводов.

«Прежде всего следует наложить арест на акции компаний «Северный поток» и «Северный поток – 2». Это может, в свою очередь, затормозить процесс строительства второй ветки этого газопровода, — заявил Ковальский в интервью польскому изданию Wprost. — Во-вторых, необходимо отказаться от каких-либо уступок в отношении «Газпрома» в контексте взыскания тех шести миллиардов злотых, которые нам причитаются».

При этом замминистра подчеркнул, что Польша располагает политическими инструментами, чтобы взыскать с «Газпрома» эти средства.

В марте текущего года польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что Стокгольмский арбитраж встал на ее сторону в деле по Ямальскому контракту и обязал «Газпром» выплатить польской стороне шесть миллиардов злотых (примерно 1,43 миллиарда долларов). «Газпром», однако, не спешит делать окончательные заявления, отметив, что решение арбитража в настоящее время рассматривается и говорить о сумме будущих выплат пока преждевременно.

Комментируя ситуацию, сенатор Олег Морозов отметил неуместность силовых методов. По его словам, подобные споры всегда должны решаться на языке права, поэтому, если польская сторона выдвигает какие-то претензии, нужно использовать существующие механизмы для их реализации, а не прибегать к таким радикальным мерам, как арест активов.

«Совершенно очевидно, что если польская сторона пойдет силовым путем, то наверняка будут встречные меры. Поэтому мне кажется, что это абсолютно недружественная акция со стороны Польши. И за ней очень хорошо просматривается политика», — подчеркнул сенатор.

По его словам, в последнее время Варшава выступает в Европе как рупор США, которые с самого начала воспринимали «Северный поток – 2» как конкурирующий проект. При этом сама Польша всегда была готова покупать у американцев их сжиженный газ.

«Поэтому за всем этим видится не только юридическая проблема, что кто-то кому-то что-то должен, но и политическая», — отметил Морозов, добавив, что США руками поляков пытаются давить на своих конкурентов.

Также сенатор допустил, что причиной того, что Варшава пытается выбить из России деньги, может стать экономический кризис, который Польша переживает из-за эпидемии коронавируса.