Главы МИД "нормандского формата" проведут онлайн-переговоры 30 апреля

Главы МИД встретятся 30 апреля в рамках "нормандского формата", чтобы обсудить вопросы урегулирования кризиса в Донбассе. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с журналистами.

Как объяснил Кулеба, переговоры, запланированные на четверг, пройдут дистанционно, в режиме видеоконференции. Кулеба благодарен всем четырем министрам, согласившимся на встречу. Ранее глава германского МИД Хайко Маас заявлял о возможной встрече, которая произойдет на следующей неделе, сообщает РИА Новости. Он заранее поговорил по телефону со всеми участниками, которые выразили свое согласие.

9 декабря 2019 года во Франции состоялись переговоры глав стран-участниц формата "нормандской четверки", где прошла первая встреча президента России Владимира Путина и нового главы Украины Владимира Зеленского. К сожалению, как констатируют все главы МИД России, Украины, Франции и Германии, большинство договоренностей этой встречи так и не было реализовано.